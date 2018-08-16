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День археолога провели в школе №2117 Щербинки
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День археолога провели в школе №2117 Щербинки 

Префектура ТиНАО города Москвы 16 августа 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники образовательной площадки №4, открытой на базе комплекса «Школа №2117» в городском округе Щербинка, 15 августа провели тематическое мероприятие для детей.
— В День археолога ребята отправились в импровизированную «экспедицию». Определить точное место раскопок помогла карта, подготовленная воспитателями. Благодаря внимательности и аккуратности движений дети справились с задачей. Используя лопатки и кисти, им удалось обнаружить окаменевших обитателей Древнего мира. Дети впервые попробовали себя в роли археологов. Им очень понравилось, — рассказала руководитель образовательной площадки дошкольной группы №4 в школе №2117 Светлана Будникова.
Она добавила, что на протяжении двух лет реализуется тематический проект. В рамках программы «Ранняя профориентация дошкольников» дети смогут познакомиться с разными специальностями взрослых через игру.
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