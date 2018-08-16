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Перевозки детей на курорты в поездах дальнего следования ФПК с июня выросли на 3% — до 350 тыс. человек
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Перевозки детей на курорты в поездах дальнего следования ФПК с июня выросли на 3% — до 350 тыс. человек 

Агентство «Москва» 16 августа 2018
Объем перевозок детей в составе организованных групп на курорты юга России в поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК) с начала лета 2018 г. увеличился на 3% по сравнению с показателем годичной давности и составил 350 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«С начала летнего сезона около 350 тыс. детей в составе организованных групп перевезено поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») на Черноморское побережье Российской Федерации (в Анапу, Адлер и Новороссийск и другие). Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за этот сезон в составе организованных групп планируется отправить около 480 тыс. детей (рост на 7,1% к прошлому году)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для перевозки детских групп сформировано 29 специальных составов, которые совершат 189 рейсов из различных регионов страны (на девять рейсов больше, чем в 2017 г.). Поезда состоят из вагонов последних лет постройки, оборудованных биотуалетами, кулерами для воды и кондиционерами. Детские группы обслуживаются проводниками, прошедшими дополнительное обучение по курсу детской психологии.
«Для обеспечения безопасности поезда сопровождаются сотрудниками полиции на транспорте. В залах ожидания железнодорожных вокзалов предусмотрены особые места для размещения детей, организована работа медицинских пунктов. Специальные посадочные бригады оказывают помощь при посадке и высадке детей. На привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для «детских» автобусов», — пояснили в пресс-службе.
В РЖД напомнили, что уже третий год подряд холдинг предоставляет скидку 50% на проезд детей от 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах в период с 1 июня по 31 августа. С начала летнего периода 2018 г. оформлено уже более 2,4 млн билетов с такой скидкой. Аналогичное количество проездных документов было приобретено за весь летний период 2017 г. Ранее право льготного проезда предоставлялось только с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже третий год подряд школьники могут пользоваться 50% скидкой в течение всего года.
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