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Сборная участников программы «Московская смена» от Центрального округа выступит в фестивале КВН
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Сборная участников программы «Московская смена» от Центрального округа выступит в фестивале КВН 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 16 августа 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Участники программы «Московская смена» из Центра социальной помощи семье и детям 27 августа поучаствуют в городском фестивале Клуба веселых и находчивых. Ребята представят Центральный административный округ.
— В мероприятии примут участие дети из наших трех филиалов. На данный момент ребята активно прорабатывают и готовят программу выступления, — поделилась подробностями сотрудник социального учреждения Яна Мозжорина.
Отметим, что участников проекта «Московская смена» на фестивале оценит компетентное жюри.
Мероприятие состоится в здании Московского молодежного центра «Планета КВН».
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