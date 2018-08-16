Сборная участников программы «Московская смена» от Центрального округа выступит в фестивале КВН

Участники программы «Московская смена» из Центра социальной помощи семье и детям 27 августа поучаствуют в городском фестивале Клуба веселых и находчивых. Ребята представят Центральный административный округ.

— В мероприятии примут участие дети из наших трех филиалов. На данный момент ребята активно прорабатывают и готовят программу выступления, — поделилась подробностями сотрудник социального учреждения Яна Мозжорина.

Отметим, что участников проекта «Московская смена» на фестивале оценит компетентное жюри.

Мероприятие состоится в здании Московского молодежного центра «Планета КВН».