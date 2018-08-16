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Лучшим гидом России может стать шестилетняя девочка
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Лучшим гидом России может стать шестилетняя девочка 

ТК «Звезда» 16 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Настя Муцкая из Нижнего Тагила водит экскурсии ребят из детских садов по родному городу.
Лучшим экскурсоводом страны в категории до 18 лет может стать шестилетняя жительница Нижнего Тагила Настя Муцкая. Настя — не по возрасту развитая девочка: поет, танцует, рисует. А еще у нее дар рассказчика. Именно на этот дар обратили внимание в детском саду и посоветовали девочке подать заявку на конкурс «Лучший гид», который проводит Русское географическое общество.
«Очень хотелось, чтобы как можно больше людей узнали про Нижний Тагил, потому что мы любим наш город», — объясняет Татьяна Романкина, воспитатель детского сада № 168.
Родители помогли Насте снять видеогид по Нижнему Тагилу — ролик на YouTube моментально набрал несколько сотен просмотров, и девочка стала полноправным участником конкурса.
Теперь слово за жюри. Результаты конкурса объявят 20 августа. В подарок обещана видеокамера. В любом случае Настя уже в плюсе: будущая профессия выбрана, да и некоторые ее хитрости уже освоены.
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