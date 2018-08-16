Чиновники обещают открыть в Самарской области 10 детсадов до конца года

Тысячи малышей ждут зачисления в детские садики

Около 2000 самарских детей ожидают зачисления в детские сады. Об этом рассказал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефёдов на областной педагогической конференции работников образования.

— До конца 2018 года за счёт строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта 10 детских садов должно быть создано 2,2 тысячи мест дошкольного образования. Перед нами стоит серьёзная задача — до 2021 года обеспечить местами в дошкольных учреждениях 100% детей, — уточнил Александр Нефёдов.

Чиновники пообещали работникам образования, что новые садики появятся в Самаре, Тольятти, Похвистнево, муниципальных районах Волжском, Нефтегорском и Кошкинском. Региону на эти цели уже выделили средства из федерального бюджета — более 1 миллиарда рублей. На эти деньги к 2020 году планируют построить 13 новых зданий для детских садов.

Всего на территории региона до 2020 года предусмотрено строительство, реконструкция и приобретение в муниципальную собственность 23 объектов дошкольного образования на 5 тысяч мест и 10 объектов общего образования почти на 9 тысяч мест. Оценивается возможность строительства еще 10 общеобразовательных учреждений до 2020 года.

Отметим, что озвученные Александром Нефёдовым цифры расходятся с другими данными. По данным самарского департамента образования, только в областной столице очередь в детсады составляет около 3,5 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. И около 6 тысяч детей в возрасте от 2 до 3 лет.