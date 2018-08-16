Алиханов предложил строить детские сады с учётом прироста населения

Детские сады в регионе надо строить с учётом прироста населения в будущем. Об этом в четверг, 16 августа, сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в Гусев.

“Несмотря на то, что в Гусеве ликвидирована очередь в детские сады, в недалёком будущем эта проблема возникнет вновь. Известно, что в город прибудут семьи с военнослужащими, здесь же живут работники инновационного кластера «Технополис GS», — отметил Алиханов.

Он подчеркнул, что городу необходим ещё один детский сад. В региональном правительстве этим вопросом займутся в ближайшее время.

В начале года «Клопс» писал о том, что в Калининградской области планируют увеличить количество ясельных групп.