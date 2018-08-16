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Алиханов предложил строить детские сады с учётом прироста населения
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Алиханов предложил строить детские сады с учётом прироста населения 

Клопс.Ru 16 августа 2018
Фото: Клопс.Ru
Детские сады в регионе надо строить с учётом прироста населения в будущем. Об этом в четверг, 16 августа, сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в Гусев.
“Несмотря на то, что в Гусеве ликвидирована очередь в детские сады, в недалёком будущем эта проблема возникнет вновь. Известно, что в город прибудут семьи с военнослужащими, здесь же живут работники инновационного кластера «Технополис GS», — отметил Алиханов.
Он подчеркнул, что городу необходим ещё один детский сад. В региональном правительстве этим вопросом займутся в ближайшее время.
В начале года «Клопс» писал о том, что в Калининградской области планируют увеличить количество ясельных групп.
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