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Подросток отравился курительной смесью в оздоровительном лагере на Кубани
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Подросток отравился курительной смесью в оздоровительном лагере на Кубани 

Свободная пресса 16 августа 2018
17-летний подросток из Ставрополья отравился курительной смесью в детском оздоровительном лагере, расположенном в Краснодарском крае.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники, инцидент произошёл 14 августа в одном из в детских центров в Туапсинском районе.
После отравления курительной смесью ученика 11 класса экстренно госпитализировали в местную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
Справка «СП»
Курительные смеси — общее название ароматизированных травяных смесей, вызывающих психоактивные эффекты при курении. Активным веществом являются синтетические каннабиноиды (JWH-018, HU-210, CP 47,497 и др. дизайнерские соединения). В России известны как «Курительные миксы», «Арома миксы», «Спайс».
Согласно постановлению Правительства РФ от 9 декабря 2014 года вещества, входящие в состав курительных смесей, включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещён на территории РФ.
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