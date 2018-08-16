Новые ясельные группы пристроят к детским садам Агинского округа

Пристройки хотят сделать к двум садам поселения «Амитхаша» Агинского района и к трём — в самом посёлке Агинское. Как отметили в администрации, на 2 августа около 450 детей округа от полутора до трёх лет стоят в очереди на получение места в детских садах. Большая часть из них — более 300 малышей — ждут путёвку в сад в самом Агинском. По условиям контракта, подрядчики должны сделать пристройки к садам до 20 декабря этого года.