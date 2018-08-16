Ещё
Новые ясельные группы пристроят к детским садам Агинского округа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Новые ясельные группы пристроят к детским садам Агинского округа 

75.RU 16 августа 2018
Пристройки хотят сделать к двум садам поселения «Амитхаша» Агинского района и к трём — в самом посёлке Агинское. Как отметили в администрации, на 2 августа около 450 детей округа от полутора до трёх лет стоят в очереди на получение места в детских садах. Большая часть из них — более 300 малышей — ждут путёвку в сад в самом Агинском. По условиям контракта, подрядчики должны сделать пристройки к садам до 20 декабря этого года.
Напомним, что в июле на комиссии по вопросам межбюджетных отношений при правительстве России Забайкальскому краю решили выделить более 750 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах региона.
75.RU: последние новости
Кашей и какао встретили забайкальских детей в Бурятии Забайкальцев с температурой и красной сыпью отправили в больницу Детей с температурой не пустят в школу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение