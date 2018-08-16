Кашей и какао встретили забайкальских детей в Бурятии 

Для забайкальских детей, чьи семьи пострадали от наводнения, в лагере разработали специальную программу со спортивным уклоном в рамках акции «Я люблю спорт». Ребята смогут попробовать себя в шести видах спорта и сдать нормы ГТО, — пишет пресс-служба республиканского правительства. С поезда на станции Селенга Кабанского района Бурятии утром юных забайкальцев встретили сотрудники полиции и скорой помощи. Подростков привезли в лагерь и накормили кашей с какао. Напомним, что проводить детей на отдых вчера вечером на вокзал Читы приехала глава региона Наталья Жданова.
Фото пресс-службы правительства Республики Бурятия
Фото пресс-службы правительства Республики Бурятия