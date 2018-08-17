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Мать покалеченного младенца стала фигуранткой уголовного дела в Биробиджане
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Мать покалеченного младенца стала фигуранткой уголовного дела в Биробиджане 

360tv.ru 17 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Жительница Биробиджана больше недели не обращалась к врачам, когда у ее шестимесячного ребенка было сломано плечо. Не получая должного ухода, кожа ребенка покрылась коркой. Против нерадивой матери возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» УК РФ. Об этом сообщил сайт ЕАО.
Правоохранители установили, что с мая по июнь 2018 года женщина не исполняла обязанности по воспитанию своего ребенка. Перелом у ребенка обнаружили в ходе планового медосмотра врачи.
«Ребенку более недели не оказывалась медицинская помощь в лечении закрытого перелома плечевой кости со смещением фрагментов, что согласно заключению эксперта влечет тяжкий вред здоровью», — сообщили в ведомстве.
За ходом расследования уголовного дела будет следить прокуратура ЕАО.
Малыша поместили в госучреждение, где за ним наблюдают врачи.
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