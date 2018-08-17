Младенец выпал из окна девятого этажа в Ульяновске

Из окна дома на девятом этаже дома № 19 на улице Верхне-Полевой в Ульяновске в девятом часу вечера 16 августа выпала годовалая девочка, пишет «Улправда»

Очевидцы рассказали корреспондентам портала: трагедия случилась в то время, когда родители ребенка выпивали. Ребенок в это время смог бесконтрольно подобраться к окну. В семье воспитывалось трое детей, несчастье случилось с младшим ребенком.

На место происшествия быстро приехали медики и полицейские, ребенок был увезен в детскую областную клиническую больницу. Шансы на его спасение малы.