Викторину на знание пословиц проведут в детском лагере » Костер»

Викторину на знание пословиц проведут в детском лагере » Костер»Выездную беседу о русском языке в детском оздоровительном лагере «Костер» проведет Республиканский центр русского языка и культуры РД 17 августа. Сотрудники центра проведут с участниками беседы викторину на знание пословиц и фразеологизмов «О русском языке и не только».