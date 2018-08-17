Вспышка менингита в Сургуте охватила менее 10 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. / ТАСС /. Всплеск заболеваемости менингитом в Сургуте, где три детских сада закрыты на карантин, коснулся менее десяти детей. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.

"Болеющих детей сейчас меньше десятка, это обычное количество заболевших летом детей. Оно гораздо меньше, чем в прошлом году", — приводит слова Добровольского пресс-служба департамента.

Все дети получили лечение в амбулаторном порядке, в нескольких случаях потребовалось стационарное лечение, тяжелых случаев не зарегистрировано, говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что закрытие детских садов позволяет ограничить распространение инфекции. «Закрытие групп в детских садах при выявлении заболевшего ребенка является общепринятой практикой, которая направлена на предупреждение контактного пути передачи инфекции», — добавили в департаменте.