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Вспышка менингита в Сургуте охватила менее 10 детей
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Вспышка менингита в Сургуте охватила менее 10 детей 

ТАСС 17 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Всплеск заболеваемости менингитом в Сургуте, где три детских сада закрыты на карантин, коснулся менее десяти детей. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.
"Болеющих детей сейчас меньше десятка, это обычное количество заболевших летом детей. Оно гораздо меньше, чем в прошлом году", — приводит слова Добровольского пресс-служба департамента.
Все дети получили лечение в амбулаторном порядке, в нескольких случаях потребовалось стационарное лечение, тяжелых случаев не зарегистрировано, говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что закрытие детских садов позволяет ограничить распространение инфекции. «Закрытие групп в детских садах при выявлении заболевшего ребенка является общепринятой практикой, которая направлена на предупреждение контактного пути передачи инфекции», — добавили в департаменте.
Ранее в администрации Сургута сообщили, что из-за вспышки менингита по представлению Роспотребнадзора закрыли детские сады № 18 и № 43, а также один из двух корпусов детского сада № 37.
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