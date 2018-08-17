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25 августа в «Лужниках» пройдет первый марафон для детей
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25 августа в «Лужниках» пройдет первый марафон для детей 

Eva.ru 17 августа 2018
Фото: Eva.ru
26 августа в Москве состоится полумарафон «Лужники», посвященный спортивной истории легендарного Олимпийского комплекса. В рамках мероприятия впервые будут организованы детские забеги-спутники, которые пройдут днем ранее, 25 августа. Поучаствовать в них смогут дети в возрасте до 14 лет.
Принять участие в забеге смогут бегуны не старше 14 лет. Для того чтобы юные спортсмены соревновались друг с другом на равных, организаторы предусмотрели раздельные старты для детей разного возраста: группы до 5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет смогут попробовать свои силы на дистанции 500 м, а группы старшего возраста — 10-11 лет и 12— 13 лет поборются на дистанции 1000 м. Каждый участник детского забега получит подарки от организаторов — фирменную футболку и медаль, а также подарки от партнеров мероприятия.
Зарегистрировать ребенка на забег могут родители. Необходимо заполнить анкету участника на сайте «Бегового сообщества» runc.run или на сайте полумарафона «Лужники», указать имя, фамилию и дату рождения, как в свидетельстве о рождении, после чего оплатить регистрационный взнос. Онлайн-регистрация продлится до 9 августа. Еще есть возможность присоединиться!
Участие в детских забегах помогает развить любовь к спорту с раннего возраста, учит ставить перед собой цели и находить общий язык со сверстниками. Это отличный способ провести выходной день всей семьей, получить заряд спортивного азарта и хорошего настроения!
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