Новорожденные москвичи будут получать в подарок дерево 

Именное дерево с весны следующего года будут получать все родившиеся в Москве младенцы. Об этом рассказал Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников:
С весны следующего года в Москве начнут высаживать ели, липы, дубы, клены и другие деревья за каждого новорождённого, — приводит слова Шапошникова портал NSN. — Такую акцию под названием «Наше дерево» решили проводить столичные власти. Такую идею городу предложили молодые родители.
Новорожденный москвич будет получать сертификат на высадку именного дерева при получении свидетельства о рождении. Родители смогут воспользоваться опцией «роди ребенка, посади дерево», оставив заявку на сайте mos. ru. Там будет можно зарегистрировать сертификат и получить услугу.
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