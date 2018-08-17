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Новорожденные москвичи будут получать в подарок дерево
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Новорожденные москвичи будут получать в подарок дерево 

CHIPS journal 17 августа 2018
Фото: CHIPS journal
Именное дерево с весны следующего года будут получать все родившиеся в Москве младенцы. Об этом рассказал Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников:
С весны следующего года в Москве начнут высаживать ели, липы, дубы, клены и другие деревья за каждого новорождённого, — приводит слова Шапошникова портал NSN. — Такую акцию под названием «Наше дерево» решили проводить столичные власти. Такую идею городу предложили молодые родители.
Новорожденный москвич будет получать сертификат на высадку именного дерева при получении свидетельства о рождении. Родители смогут воспользоваться опцией «роди ребенка, посади дерево», оставив заявку на сайте mos. ru. Там будет можно зарегистрировать сертификат и получить услугу.
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