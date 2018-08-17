Новорожденные москвичи будут получать в подарок дерево

Алексей Шапошников: Именное дерево с весны следующего года будут получать все родившиеся в Москве младенцы. Об этом рассказал Председатель Московской городской Думы

С весны следующего года в Москве начнут высаживать ели, липы, дубы, клены и другие деревья за каждого новорождённого, — приводит слова Шапошникова портал NSN. — Такую акцию под названием «Наше дерево» решили проводить столичные власти . Такую идею городу предложили молодые родители.

Новорожденный москвич будет получать сертификат на высадку именного дерева при получении свидетельства о рождении. Родители смогут воспользоваться опцией «роди ребенка, посади дерево», оставив заявку на сайте mos. ru . Там будет можно зарегистрировать сертификат и получить услугу.

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