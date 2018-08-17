Ещё
Орловский СКР рассказывает детям об уголовной ответственности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Орловский СКР рассказывает детям об уголовной ответственности 

РИА 57 17 августа 2018
Фото: РИА 57
Сотрудники следственного управления СК России по Орловской области в соответствии с планом проведения межведомственной акции «Подросток под защитой закона» принимают участие в проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.
16 августа 2018 года старший помощник руководителя следственного управления полковник юстиции Елена Коваленко встретилась с отдыхающими детского санатория «Орловчанка» и выступила перед ними с лекцией по вопросам административной, уголовной ответственности несовершеннолетних.
Дети проявили интерес к обсуждаемой теме: задавали вопросы, приводили примеры из своей школьной жизни.
Проведение просветительских и воспитательных лекций в летних оздоровительных лагерях и образовательных учреждениях области с участием сотрудников следственных органов СК России по Орловской области будет продолжено.
Сообщение Орловский СКР рассказывает детям об уголовной ответственности появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
«Тот, кто получает пощёчины»: «Свободное пространство» готовится к премьере в Орле Дорога в школу: в Орле к 1 сентября вручили подарки детям Шарик запостил котика: вышла новая серия «Простоквашино»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение