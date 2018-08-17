Орловский СКР рассказывает детям об уголовной ответственности

Сотрудники следственного управления СК России по Орловской области в соответствии с планом проведения межведомственной акции «Подросток под защитой закона» принимают участие в проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

16 августа 2018 года старший помощник руководителя следственного управления полковник юстиции Елена Коваленко встретилась с отдыхающими детского санатория «Орловчанка» и выступила перед ними с лекцией по вопросам административной, уголовной ответственности несовершеннолетних.

Дети проявили интерес к обсуждаемой теме: задавали вопросы, приводили примеры из своей школьной жизни.

Проведение просветительских и воспитательных лекций в летних оздоровительных лагерях и образовательных учреждениях области с участием сотрудников следственных органов СК России по Орловской области будет продолжено.