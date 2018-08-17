«Ароматное» соседство: жители Самары пожаловались на переполненную мусорку вблизи детского сада

Контейнер не справляется с объемом мусора

Жителей Самары возмутило неправильное, с их точки зрения, месторасположение мусорного контейнера в Советском районе. Они считают, что площадка расположена слишком близко к детскому саду.

— Бак постоянно переполнен. Жители близлежащих домов уже просто оставляют пакеты рядом с ним или на дороге, — рассказала местная жительница. — Я вожу ребенка в детский сад, и мы не можем подойти ко входу из-за сильного запаха. Это безобразие!

По ее словам, минимальное расстояние, на котором необходимо устанавливать мусорные баки, — от 20 до 100 метров.

63.ru отправил запрос в мэрию Самары с просьбой прокомментировать ситуацию.