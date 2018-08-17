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«Ароматное» соседство: жители Самары пожаловались на переполненную мусорку вблизи детского сада
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«Ароматное» соседство: жители Самары пожаловались на переполненную мусорку вблизи детского сада 

63.ru 17 августа 2018
Фото: 63.ru
Контейнер не справляется с объемом мусора
Жителей Самары возмутило неправильное, с их точки зрения, месторасположение мусорного контейнера в Советском районе. Они считают, что площадка расположена слишком близко к детскому саду.
— Бак постоянно переполнен. Жители близлежащих домов уже просто оставляют пакеты рядом с ним или на дороге, — рассказала местная жительница. — Я вожу ребенка в детский сад, и мы не можем подойти ко входу из-за сильного запаха. Это безобразие!
По ее словам, минимальное расстояние, на котором необходимо устанавливать мусорные баки, — от 20 до 100 метров.
63.ru отправил запрос в мэрию Самары с просьбой прокомментировать ситуацию.
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