Детскую площадку привели в порядок во дворе на Бибиревской

Работы выполнили после обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город». Об устранении замечаний отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Детская площадка приведена в надлежащее состояние, игровые формы отремонтированы и находятся в исправно-техническом состоянии и покрашены, замечания устранены. Детская площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)