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Детскую площадку привели в порядок во дворе на Бибиревской
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Детскую площадку привели в порядок во дворе на Бибиревской 

Управа Алтуфьевского района 17 августа 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
Работы выполнили после обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город». Об устранении замечаний отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Детская площадка приведена в надлежащее состояние, игровые формы отремонтированы и находятся в исправно-техническом состоянии и покрашены, замечания устранены. Детская площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)
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