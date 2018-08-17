На Дону осудили женщину, три года получавшую детские пособия из двух источников

Осужденная будет жить с семьей, пока детям не исполнится 14 лет Ремонтненский районный суд вынес приговор матери несовершеннолетних детей, провернувшей аферу с пособиями. Злоумышленница три года назад вместе с семьей уехала из Ростовской области в другой город, но органы соцзащиты в известность не поставила.

В итоге женщина все эти годы получала пособия на детей из донского бюджета и из казны другого региона.

Суд установил, что она причинила казне Ростовской области ущерб в 270 тысяч рублей.

Но пока женщина живет со своей семьей. В колонию она отправится, когда детям исполнится 14 лет.

А в Каменске-Шахтинском мать троих детей, лишенная родительских прав, продолжала получать пособия на малышей. Когда об этом стало известно следователям, они возбудили в отношении нее дело по статье «Мошенничество».