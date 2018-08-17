Ещё
Спортивный праздник на Зеленоградской устроят для юных жителей Ховрина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Спортивный праздник на Зеленоградской устроят для юных жителей Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 17 августа 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Мероприятие «Все краски лета» пройдет 23 августа на спортивной площадке во дворе на Зеленоградской улице. Как уточнили организаторы в Доме творчества «Ховрино», на праздник приглашают детей и подростков района.
— Мы подготовили для ребят подвижные игры и спортивные эстафеты. Ждем малышей и детей постарше, интересное занятие найдется каждому. В движении — жизнь! Лето продолжается, и оно должно быть активным и позитивным! — уточнили в Доме творчества.
Желающих принять участие в спортивном празднике будут ждать на площадке по адресу ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. Начало в 15.00. Участие бесплатное, предварительная запись не требуется. (ис)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Беседа «Наркотики и дети» пройдет в Ховрине Фильмы «Петр I», «Иван Грозный» и «Александр Невский» бесплатно покажут в Ховрине В библиотеке №27 Ховрина покажут документальные фильмы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение