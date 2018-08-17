Спортивный праздник на Зеленоградской устроят для юных жителей Ховрина

Мероприятие «Все краски лета» пройдет 23 августа на спортивной площадке во дворе на Зеленоградской улице. Как уточнили организаторы в Доме творчества «Ховрино», на праздник приглашают детей и подростков района.

— Мы подготовили для ребят подвижные игры и спортивные эстафеты. Ждем малышей и детей постарше, интересное занятие найдется каждому. В движении — жизнь! Лето продолжается, и оно должно быть активным и позитивным! — уточнили в Доме творчества.

Желающих принять участие в спортивном празднике будут ждать на площадке по адресу ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. Начало в 15.00. Участие бесплатное, предварительная запись не требуется. (ис)