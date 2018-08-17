В Совфеде считают интернаты не лучшей альтернативой усыновлению 

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Дети не должны усыновляться людьми, которыми движет только материальная заинтересованность, но и альтернатива семьям — дома-интернаты — не всегда лучше. Об этом заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя предложение Минпросвещения сократить число одновременно усыновляемых детей в приемной семье.
"Не могу сказать, что я однозначно за то, чтобы уменьшить число детей, передаваемых опекунам и усыновителям. Альтернатива — дома-интернаты, и далеко не всегда там детям лучше, чем в новой семье", — сказал он.
При этом парламентарий подчеркнул, что «если вдруг появится подозрение, что в желании взять ребенка на воспитание верх берет коммерческий расчет, материальная заинтересованность, а не желание дать ему настоящую семью, конечно, таким людям детей передавать нельзя». По его словам, анализ случаев насилия в приемных семьях говорит о том, что «подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно». Однако, добавил Рязанский, каждый случай требует индивидуального подхода.
Как сообщила ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева, министерство подготовило законопроект о сокращении числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей. Сейчас разрешается усыновлять до восьми детей. Министр указала, что семья не может быть «как детский сад или семейный детский дом». Помимо этого, планируется значительно ужесточить и подбор родителей, требования к ним, а также к их психологическому обследованию.