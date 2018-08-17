В Совфеде считают интернаты не лучшей альтернативой усыновлению

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Дети не должны усыновляться людьми, которыми движет только материальная заинтересованность, но и альтернатива семьям — дома-интернаты — не всегда лучше. Об этом заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский , комментируя предложение Минпросвещения сократить число одновременно усыновляемых детей в приемной семье.

"Не могу сказать, что я однозначно за то, чтобы уменьшить число детей, передаваемых опекунам и усыновителям. Альтернатива — дома-интернаты, и далеко не всегда там детям лучше, чем в новой семье", — сказал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что «если вдруг появится подозрение, что в желании взять ребенка на воспитание верх берет коммерческий расчет, материальная заинтересованность, а не желание дать ему настоящую семью, конечно, таким людям детей передавать нельзя». По его словам, анализ случаев насилия в приемных семьях говорит о том, что «подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно». Однако, добавил Рязанский, каждый случай требует индивидуального подхода.