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На Камчатке будут судить мужчину, избившего следователя
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На Камчатке будут судить мужчину, избившего следователя 

РИА Новости 3 часа назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг — РИА Новости. Житель Петропавловска-Камчатского, избивший дубинкой сотрудника краевого следственного управления СК РФ, в ближайшее время предстанет перед судом, сообщает ведомство.
"Расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя краевого центра завершено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждении, совершенные из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл в июне на парковке возле одного из торговых комплексов краевого центра. Пьяный молодой человек стал оскорблять работников скорой медицинской помощи, приехавших на вызов, а также стучать по машине и пытаться залезть в салон автомобиля.
"Увидев происходящее, находящийся поблизости 25-летний старший следователь следственного отдела по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю, пресекая конфликт и противоправные действия злоумышленника, высказал ему замечание, на что обвиняемый имевшейся при себе металлической телескопической дубинкой нанес удары по голове и телу следователя", — рассказала старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Елена Матафонова.
Она добавила, что с тяжелыми травмами головы сотрудник следственного управления госпитализирован в краевое медицинское учреждение, где до настоящего времени проходит лечение.
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