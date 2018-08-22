Житель Камчатки избил защитившего медиков следователя СКР

Житель Петропавловска-Камчатского жестоко избил следователя СКР , который защищал от буйного мужчины бригаду скорой помощи. За это ему грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщил «Интерфакс».

20-летний житель Камчатки в пьяном состоянии находился в компании друзей на парковке ТЦ «Евразия» в Петропавловске-Камчатском в начале июня. Бригада скорой помощи приехала туда по вызову. Обвиняемый начал оскорблять врачей, бить машину и пытался забраться в салон авто.

25-летний старший следователь отдела регионального СУ СКР по городу Елизово оказался неподалеку и сделал молодому человеку замечание. Тот в ответ взял металлическую дубинку и ударил следователя по голове и телу.

Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Он находится в больнице уже свыше двух месяцев.

Завершилось расследование уголовного дела по данному факту. Обвиняемому грозит до 10 лет заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.