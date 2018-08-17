Заведующую челябинского детсада №100 привлекут к ответственности

Прокурор Курчатовского района Челябинска потребовал привлечь к административной ответственности заведующую детского сада №100 за грубые нарушения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Вчера, 16 августа в 10.28 из детского сада, расположенного в границах улиц Бейвеля и 40-летия победы в Курчатовском районе самовольно ушла пятилетняя воспитанница. Ребенка удалось обнаружить лишь в 13.08 в районе водосброса на Шершневском водохранилище. Только по счастливой случайности с малышкой ничего не произошло. Дети в столь нежном возрасте не должны находиться на улице без сопровождения законных представителей.

Это уже не первый случай халатного отношения к своим обязанностям работников детского учреждения. В адрес председателя комитета по делам образования Челябинска прокурор внес представление с требованием устранить нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также привлечь виновных к ответственности. В отношении руководителя детского сада возбуждено дело об административном правонарушении по части второй статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Женщине грозит крупный штраф. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования поставлены на контроль.