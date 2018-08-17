652 семьи в Карелии получили по 105 тысяч рублей

Более 600 семей в республике получили региональный материнский капитал.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты Карелии, С начала года 652 семьи в республике получили региональный материнский капитал.

Эти семьи, в которых родились третьи и (или) последующие дети, получили в первом полугодии региональный маткапитал в размере 105, 5 тысяч рублей. Расходы республиканского бюджета на эти цели составили более 38 миллионов рублей.

Семьи направляют полученные средства на улучшение жилищных условий и оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

Всего в Карелии за период с 2012 года по 1 июля 2018 года правом наполучение регионального материнского капитала воспользовались 3717 семей.