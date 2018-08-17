Общественники предложили дополнить региональный план «Десятилетия детства» новыми мероприятиями

«В 2017 году закончила свое действие пятилетняя „Национальная стратегия действий в интересах детей“, — отметил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Вадим Чумак. — Ее преемницей стала заявленная президентом Владимиром Путиным программа „Десятилетие детства“, которая будет действовать до 2027 года. Основополагающими направлениями программы являются обеспечение здоровья, качества и доступности образования, всестороннего развития каждого живущего в России ребенка. Проект регионального Плана сформирован на основе предложений от профильных министерств и ведомств Самарской области и включает в себя как мероприятия федерального уровня, так и мероприятия по поддержке детства, отражающие региональную специфику и особенности».

Председатель комиссии по демографической и семейной политике, по делам ветеранов и инвалидов региональной Общественной палаты Светлана Полдамасова напомнила, что в проект Плана уже внесены около 150 различных мероприятий.

"Поступали предложения от всех министерств и ведомств, которые работают с детьми, от общественных организаций и самих семей, — сказала она. — Сейчас общественники имеют возможность внести в этот план свои дополнения и корректировки. — сегодня и еще несколько дней после обсуждения. Мероприятия структурированы по разделам — и по образованию, здравоохранению, летнему отдыху детей, безопасному интернету и так далее. Постарались учесть все аспекты, но все равно смотрю и понимаю, что каких-то мероприятий не хватает".

"С 1991 года миссия Самарской области была — избавиться от безнадзорности, передать детей-сирот в семьи, попытаться закрыть детские дома, которые были переполнены, — напомнила председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Галина Гусарова. — Я тогда заведовала городским отделом здравоохранения и ко мне приходили родители и просили помочь усыновить ребенка. Родильные дома были переполнены отказными детьми, мы держали их там до полугода, потому что Дом малютки тоже был переполнен, оттуда не брали детей в детдома. И была очередь из родителей. Тогда мы стали выстраивать Службу семьи, которая позволила начать решать эту проблему. Самарские центры помощи семье и детям стали примером для всей России".

Руководитель общественной организации приемных семьей Самарской области Наталья Черновол сообщила, что в нашей губернии уже больше 20 лет работает институт приемных семей, накоплен большой опыт.

"У нас таких замещающих семей и приемных больше 2,5 тысяч, в них воспитывается больше 3 тысяч детей, — сказала она. — Мы постоянно пропагандируем семейное воспитание, стараемся привлекать молодых людей кандидатами в приемные родители. Встречаемся с ними, рассказываем о трудностях и радостях, о результатах воспитания детей в семьях. И очень важно, что президент России Владимир Путин уделяет этой теме особое внимание".

В течение двух часов собравшиеся детально обсуждали пункты регионального Плана. Предложения были самые разнообразные — и об организации летнего отдыха, о создании мест в детских садах, о мерах поддержки семей с детьми. Например, предлагалось усилить роль некоммерческих организаций, которые в плане практически не нашли отражения, хотя занимаются во многом сходной работой. Всю ответственность за исполнение программы берут на себя государственные органы, но НКО можно было бы представить в графе «соисполнители».

Еще одно предложение касалось раздела «Культурное развитие детей». Среди мероприятий «Детской образовательной программы» предложены занятия на базе «Музея модерна». Но в Самаре есть уникальный Художественный музей, который входит в десятку лучших музеев страны. Почему там нельзя проводить уроки для всех школьников губернии?

По итогам общественного обсуждения проекта регионального Плана и согласования его с заинтересованными ведомствами Самарской области он будет утвержден распоряжением правительства региона.