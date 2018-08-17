В Воронеже 9-летний мальчик разбил голову в парке развлечений 

По словам родных, ребёнок получил глубокую рану о крепление аттракциона. В воронежском парке развлечений пострадал 9-летний мальчик. Инцидент случился вечером 13 августа. О происшествии в «Суперпарке», расположенном в торговом центре «Арена», корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказала тётя мальчика, на глазах которой он получил травму. В тот день жительница Воронежа Светлана взяла племянника в парк развлечений вместе со своим ребёнком. Тут же была её мама, бабушка мальчика. Дети лазали по аттракционам. Особенно им понравилась высокая скала, по которой можно было забираться, а потом скатываться по горке. Ребята забирались по выступам, а потом, увидев, как другой мальчик лезет по канату, тоже решили попробовать. Карабкаясь по канату, 9-летний Сергей сорвался вниз. По словам Светланы, мальчик ударился затылком и сильно поранился о болт, который использовался как крепление аттракциона. Как утверждает женщина, в том месте, где должен был лежать мат, отошла липучка, поэтому племянник и получил травму. — Из раны у Серёжи пошла кровь, и она никак не останавливалась. Нам администратор принесла перекись водорода, вызвала «скорую». Мы поехали в детскую больницу №2, чтобы проверить, нет ли серьёзных повреждений головы, сотрясения мозга. Врачи сказали, что рана глубокая, и её нужно зашить, — говорит Светлана. –Сейчас племянник чувствует себя более-менее нормально, но неизвестно, как эта травма может отразиться в будущем на его здоровье. Родители каждый день водят Серёжу обрабатывать и перевязывать рану в поликлинику. Последние дни отдыха перед школой оказались испорчены. Родные пострадавшего мальчика планируют сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Их беспокоит, что другие дети тоже могут получить травмы, и куда более серьёзные, чем Сергей. В правилах «Суперпарка» написано, что ответственность за ребёнка полностью несёт сопровождающий, а соблюдение правил посещения контролирует оператор игровой зоны Директор воронежского «Суперпарка» Наталия Сальникова удивилась звонку корреспондента «Вести-Воронеж». Она была уверена, что с ребёнком ничего серьёзного не произошло. О ситуации с мальчиком ей сразу же 13 августа сообщила администратор. Сотрудники парка после того, как ребёнка осмотрели врачи «скорой», остались убеждены, что с ним всё в порядке. В медучреждение родные мальчика поехали, чтобы окончательно в этом убедиться. Наталия Сальникова заверила, что в парке соблюдаются все необходимые правила безопасности, дети и взрослые, которые их сопровождают, обязательно проходят инструктаж. Директор пообещала внимательно разобраться в ситуации, посмотрев записи камеры видеонаблюдения — того момента, когда упал мальчик, и, связавшись с его родителями. Оксана Грибкова