Ещё
Пособие на первоклассника в 3 тысячи рублей получат малообеспеченные семьи Вологды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Пособие на первоклассника в 3 тысячи рублей получат малообеспеченные семьи Вологды 

Вологда.рф 17 августа 2018
Фото: Вологда.рф
Единовременная выплата полагается тем родителям, чьи дети в этом году идут в первый класс. Обязательное условие — семья должна иметь статус малоимущей и проживать на территории Вологодской области.
На одного первоклассника предусмотрена единовременная помощь в размере 3000 рублей. Те вологжане, которым уже выплачивается ежемесячное пособие на несовершеннолетних детей, эту сумму получат автоматически. На сегодняшний день в Вологде ежемесячное пособие на несовершеннолетних получают более 10 320 семей, из них на момент автоматического назначения «пособия на первоклассника» имеют право 758 родителей.
«До 17 августа произведено назначение пособий в без заявительном порядке на основании списков детей, идущих в первый класс. Это значит, что родителям, которые получают ежемесячные выплаты, не придется писать дополнительных заявлений. Выплата в размере 3 тысяч рублей будет произведена автоматически. А вот если в семье есть первоклассник, и родители имеют право на ежемесячные выплаты, но пока не оформили их, то после 17 августа им нужно написать два заявления: и на ежемесячную, и на единовременную выплату», — рассказала начальник филиала по г. Вологде КУ ВО «Центр социальных выплат» Татьяна Селиверстова.
Подать такое заявление можно либо в электронном виде через Единый портал госуслуг, либо в любом отделении МФЦ. Перечень необходимых документов можно уточнить в Административном регламенте предоставления госуслуг по назначению и выплате единовременного пособия малоимущим семьям на детей, идущих в первый класс, утвержденный приказом Департамента социальной защиты населения области от 02.11.2016 № 1301, либо у специалистов.
Вологда.рф: последние новости
Кефир, творог и йогурт из натурального молока могут бесплатно получить родители малышей на молочной кухне Постановки детских сказок, пантомиму и конкурс костюмов готовят участники «Города детства» Получить справки для детского сада в Вологде стало проще
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение