Пособие на первоклассника в 3 тысячи рублей получат малообеспеченные семьи Вологды

Единовременная выплата полагается тем родителям, чьи дети в этом году идут в первый класс. Обязательное условие — семья должна иметь статус малоимущей и проживать на территории Вологодской области.

На одного первоклассника предусмотрена единовременная помощь в размере 3000 рублей. Те вологжане, которым уже выплачивается ежемесячное пособие на несовершеннолетних детей, эту сумму получат автоматически. На сегодняшний день в Вологде ежемесячное пособие на несовершеннолетних получают более 10 320 семей, из них на момент автоматического назначения «пособия на первоклассника» имеют право 758 родителей.

«До 17 августа произведено назначение пособий в без заявительном порядке на основании списков детей, идущих в первый класс. Это значит, что родителям, которые получают ежемесячные выплаты, не придется писать дополнительных заявлений. Выплата в размере 3 тысяч рублей будет произведена автоматически. А вот если в семье есть первоклассник, и родители имеют право на ежемесячные выплаты, но пока не оформили их, то после 17 августа им нужно написать два заявления: и на ежемесячную, и на единовременную выплату», — рассказала начальник филиала по г. Вологде КУ ВО «Центр социальных выплат» Татьяна Селиверстова.

Подать такое заявление можно либо в электронном виде через Единый портал госуслуг, либо в любом отделении МФЦ. Перечень необходимых документов можно уточнить в Административном регламенте предоставления госуслуг по назначению и выплате единовременного пособия малоимущим семьям на детей, идущих в первый класс, утвержденный приказом Департамента социальной защиты населения области от 02.11.2016 № 1301, либо у специалистов.