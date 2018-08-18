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Костромичи присоединились к всероссийской акции «Отцовский патруль»
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Костромичи присоединились к всероссийской акции «Отцовский патруль» 

АиФ Владимир 18 августа 2018
Фото: АиФ Владимир
Мероприятия всероссийской акции «Отцовский патруль» пройдут в Костроме до 31 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.
В рамках акции молодые отцы проведут рейды там, где гуляют дети. Они проверят спортивное игровое оборудование, заброшенные здания, незакрытые подвалы и чердаки, некачественно закрепленные или сломанные конструкции.
Активисты уже проверили детские площадки в Заволжье и выявили 11 нарушений. Информация о фактах, требующих внимания властей, направлена в комитет городского хозяйства. К акции могут присоединиться все желающие, телефоны организаторов: 8-953-642-63-30 и 8-996-930-98-55.
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