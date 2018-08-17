Ментальная арифметика: как воспитать гения?

Каждый родитель хочет для своего ребенка только самого лучшего — больших перспектив и небывалых высот в будущем. Закладывать основу для успешного развития стоит еще в раннем детстве. Но как воспитать в ребенке умение концентрироваться, развить внимательность, воображение, логику и создать все предпосылки для развития интеллекта? В последнее время стала популярна методика, которая обещает стать универсальным решением. Давайте познакомимся с ней поближе.

Ментальная арифметика — залог успешного развития?

Мозг человека состоит из двух полушарий: правого — образного, и левого — точного. В левом полушарии факты запоминаются точно, но довольно медленно. Например, стихотворение или таблица умножения — для их запоминания требуется время, но после «сохранения» в левом полушарии они никуда уже не денутся. Правое же полушарие работает быстрее — оно не улавливает подробности, только образ целиком, но зато для запоминания 5-7 деталей ему хватит и пары секунд.

На разнице способностей правого и левого полушария строится принцип работы ментальной арифметики. Сначала дети учатся считать на специальных счетах — абакусе, а затем переносят их в воображение. Один ряд числа задают 5 косточек, что с легкостью может «увидеть» правым полушарием и посчитать левым даже неподготовленный человек.

Таким образом, в процессе счета в уме работают оба полушария мозга, при этом они непрерывно обмениваются информацией. Равномерное развитие обоих полушарий позволяет вырастить здоровую гармоничную личность, которая сможет с легкостью оперировать большими объемами информации, а так же находить нестандартные пути решения поставленных задач.

Секрет успеха школы устного счета «Соробан»

С каждым годом все больше развивающих центров предлагают программы ментальной арифметики. Чтобы сделать правильный выбор и получить гарантированный результат, на этапе принятия решения обращайте внимание на отзывы реальных родителей и наличие видео с результатами работы студентов. Это должна быть не пара рекламных роликов или виртуальный тур, а большое количество примеров видео с тем, как дети считают в уме, записи с занятий и др. Уверенной в своей методике школе нечего скрывать, поэтому вы найдете огромное количество материалов на сайте. Именно такой является школа устного счета «Соробан».

Специалисты «Соробан» взяли за основу традиционную японскую систему ментальной арифметики и переработали ее таким образом, чтобы уже после первого занятия ребенок мог «унести в голове» принцип счета. «Мы можем научить любого!» — девиз основателя программы Ю. Новоселова.

Занимаясь только пару раз в неделю в классе добиться результата сложно, и «Соробан» подходит к обучению системно — для улучшения и закрепления знаний был создан специальный интеллектуальный онлайн-тренажер, чтобы ребенок мог практиковаться дома.

Тренажер «Соробан» позволяет сделать обучение индивидуальным — ежедневные домашние занятия, каждое из которых длится не дольше 15-20 минут, не только позволяют лучше усваивать материал, программа подстраивается под каждого ученика — сложность примеров тренажера и скорость зависит только от показателей ребенка. К тому же, для начала выполнения задания необходимо нажать пару кнопок — родителям не нужно диктовать примеры и тратить время на проверку результата.

Квалифицированные педагоги проводят занятия в интерактивной игровой форме, задействуя различные чувства и способы восприятия ребенка, чтобы материал лучше запоминался, а процесс приносил удовольствие. Особая система мотивации также помогает детям проявлять интерес к учебе — за прохождения определенного уровня детей ждут цветные браслеты, школа также проводит турниры и конкурсы, где победителей ждут медали.

Успешная работа зависит не только от качественной методики, но и от уровня тренеров. В центре работают только опытные педагоги, все они проходят строгий отбор и обязательное очное обучение в главном центре в Санкт-Петербурге. Также преподаватели ежегодно посещают тренинги и курсы повышения квалификации.

Нескучные занятия

Занятия «Соробан» проводятся в игровой форме, что делает обучение полностью интерактивным. Нам удалось посетить урок и понаблюдать за процессом.

Чтобы перенос образа счет в воображение давался легче и осваивался быстрее, дети имитируют движения руками, закрепляя в памяти принцип математических действий.

Командная работа на увеличенной модели абакуса, на напольных счетах и быстрое узнавание цифр на карточках-островках «подцепляет» дополнительные способы запоминания информации, а также делает процесс обучения интересным и подвижным.

В то время как выполнение заданий на местах тренирует усидчивость и концентрацию.

Такая совместная работа сразу нескольких способов восприятия не только позволяет лучше запомнить и усвоить материал, но и делает процесс интересным для самих детей. Они с радостью выполняют задания, а за правильные ответы получают не только похвалу учителя но и дополнительные поощрения. Например, игру в цветное судоку, которая тоже выбрана не случайно — она тренирует удерживание в памяти несколько цветовых образов и логическое мышление.

Стоит отметить и особую систему поощрений «Соробан». За успешную сдачу зачетов и освоение тем дети получают браслеты. Каждый уровень — браслет нового цвета. Например, студенты, прошедшие весь курс и справившиеся с темой «Умножение на 3 и 4. Высший пилотаж!», становятся гордыми обладателями самого «сильного» черного браслета.

Также за выполнение заданий на тренажере ученики зарабатывают звезды, которые после можно обменять на подарки: фрисби, чашки, значки, бутылки для воды и многое другое.

Успехи детей и отзывы родителей

Уже к концу первого месяца дети с легкостью автоматически представляют в голове цифры и совершают операции, используя простые формулы. К концу первого года занятий от сложения ребята переходят к умножению.

При этом «Соробан» не ограничивается счетом, разрабатываются новые программы для более углубленного развития способностей мозга. Например, методика, в которой каждая цифра и математическое действие (плюс или минус) приравнивается к определенному звуку. Это позволяет усложнить процесс идентификации числа, что заставляет мозг работать в усиленном режиме, раскрывая его возможности.

Поразительно, как ученики школы могут выполнять физические упражнения, декламировать стихи или рассказывать скороговорки, параллельно считая в уме.

Родители также отмечают успехи своих детей. Причем улучшенная концентрация и собранность помогает стать лучше как в школе, так и в других областях.

«Учиться в «Соробане» Ваня начал с сентября 2017. Сын показывает хорошие результаты. Очень увлечён тренировками. Ему легко и весело считать! Наш преподаватель Альбина — умело и доступно объясняет детям темы, находит подход к каждому ребёнку. Огромное ей спасибо! Ваня стал более организованным, умеет сконцентрироваться в нужный момент. Это благоприятно сказывается на нашей дополнительной деятельности — тайский бокс и брейк данс. Уже есть первые победы?! Горжусь тем, что через 6 мес. занятий в «Соробане» ребёнок считает лучше и быстрее меня.»

Вероника Сергеевна Лашманова

Гарантия результата

Специалисты школы устного счета «Соробан» уверены в работе своей методики, что подтверждается статистикой — после месяца занятий 19 из 20 детей остаются и продолжают учиться. Но если за пробный месяц вы не увидите результата, можно вернуть деньги.

Как раз сейчас ведется набор в учебные группы, и для будущих студентов действует выгодное предложение — первое занятие и недельный доступ к онлайн-тренажеру предоставляется совершенно бесплатно. Это позволит каждому ребенку и родителю ближе познакомиться со школой и оценить преимущества методики «Соробан». Также прошедшим пробный курс предоставляется скидка на оплату абонемента занятий на 9 месяцев — всего 4000 руб. вместо 6000 руб. за один месяц.

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