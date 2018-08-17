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В Омске детям будут раздавать игрушки и одежду
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В Омске детям будут раздавать игрушки и одежду 

Омск Здесь 17 августа 2018
Фото: Омск Здесь
Пятый год Центр социальной поддержки населения проводит акцию по раздаче подарочных наборов школьникам из семей, обслуживаемых центром. Но в этом году рассчитывать на помощь могут и другие семьи. Накануне 1 сентября Центр социальной поддержки населения Омска в пятый раз проведет благотворительную акцию «Здравствуй, школа!». Благодаря ей дети-первоклассники из малообеспеченных и многодетных семей, которые стоят на учете Центра, к началу учебного года получают в подарок необходимые принадлежности для учебы. Но в дополнение к ставшей традиционной акции, приятные сюрпризы могут получить любые омские семьи, в которых есть несовершеннолетние дети.
С 20 августа по 7 сентября любой житель Омска может прийти к нам в центр и выбрать для своего ребенка пять игрушек и пять предметов одежды из имеющихся в наличии, — рассказала корреспонденту "Омск Здесь" начальник отдела по сбору и выдаче вещей Центра социальной поддержки населения г. Омска Ольга Коськина. — Чтобы получить игрушки и одежду нужно предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Кроме того, помимо игрушек, можно выбрать и другие товары для детей: книги, обувь, аксессуары для волос. За получением детских товаров можно обратиться в два отделения Центра — по ул. Богдана Хмельницкого, д. 132, и проспекту Мира, д. 35б.
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