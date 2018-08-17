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В музее «Торум Маа» возобновились образовательные курсы для детей
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В музее «Торум Маа» возобновились образовательные курсы для детей 

АиФ Югра 17 августа 2018
Фото: АиФ Югра
В музее «Торум Маа» идет набор на вторую смену интерактивного образовательного проекта «Таксар Махум — Крепкие люди». Приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Юных югорчан обучат секретам выживания оленеводов, рыбаков и охотников Югры. Расскажут о быте и культуре коренных малочисленных народов севера.
Смена пройдет с 20 по 24 августа на территории экспозиции музея под открытым небом «Торум Маа». Каждый день с 10.00 до 13.00. Открытие смены состоится в 10 часов 20 августа.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (3467) 315-722, +79088807746, +79824158893
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