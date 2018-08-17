Ещё
Летний лагерь «Еланчик» стал местом притяжения талантливых юных вокалистов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Летний лагерь «Еланчик» стал местом притяжения талантливых юных вокалистов 

РИА «ФедералПресс» 17 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В летнем оздоровительном лагере ЧТПЗ «Еланчик» прошел кастинг в Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова.
Продемонстрировать навыки вокального мастерства смогли все желающие в возрасте от 6 до 16 лет. Ребята, принявшие участие в кастинге, исполнили музыкальные произведения на русском и иностранном языках.
«Участие в кастинге — отличная возможность для творческих детей раскрыть в себе таланты. Сегодня мы подарили ее ребятам, отдыхающим в летнем лагере «Еланчик». Первый тур отбора успешно прошли все участники. В ближайшее время будет организован второй, завершающий этап, в котором кроме вокальных способностей необходимо будет продемонстрировать навыки актерского мастерства, хореографии и сценической речи. Победители получат приглашения в Детскую школу вокального искусства и смогут выступать на большой сцене вместе с артистами Челябинского театра оперы и балета», ― поясняет руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.
Кроме того, ученики Детской школы вокального искусства выступили с одной из самых запоминающихся сцен семейного мюзикла «Посмотри, как я летаю!» — «Я ― лучший».
Детская школа вокального искусства открыта при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки на базе школы мюзикла в апреле 2017 года. На сегодняшний день 70 детей под руководством опытных преподавателей, режиссеров, балетмейстеров и музыкантов проходят комплексное обучение академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии и сценической речи. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.
Фото: пресс-служба ЧТПЗ
РИА «ФедералПресс»: последние новости
От греха подальше: после массового отравления детей лагерь под Омском решили закрыть Спасенные в Таиланде дети отдохнут в «Артеке» В Сахалинской области региональный капитал на первенца получили почти 250 женщин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение