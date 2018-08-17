Летний лагерь «Еланчик» стал местом притяжения талантливых юных вокалистов

Андрея Комарова. В летнем оздоровительном лагере ЧТПЗ «Еланчик» прошел кастинг в Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе акционера Группы ЧТПЗ

Продемонстрировать навыки вокального мастерства смогли все желающие в возрасте от 6 до 16 лет. Ребята, принявшие участие в кастинге, исполнили музыкальные произведения на русском и иностранном языках.

«Участие в кастинге — отличная возможность для творческих детей раскрыть в себе таланты. Сегодня мы подарили ее ребятам, отдыхающим в летнем лагере «Еланчик». Первый тур отбора успешно прошли все участники. В ближайшее время будет организован второй, завершающий этап, в котором кроме вокальных способностей необходимо будет продемонстрировать навыки актерского мастерства, хореографии и сценической речи. Победители получат приглашения в Детскую школу вокального искусства и смогут выступать на большой сцене вместе с артистами Челябинского театра оперы и балета», ― поясняет руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова

Кроме того, ученики Детской школы вокального искусства выступили с одной из самых запоминающихся сцен семейного мюзикла «Посмотри, как я летаю!» — «Я ― лучший».

Детская школа вокального искусства открыта при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки на базе школы мюзикла в апреле 2017 года. На сегодняшний день 70 детей под руководством опытных преподавателей, режиссеров, балетмейстеров и музыкантов проходят комплексное обучение академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии и сценической речи. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.

Фото: пресс-служба ЧТПЗ