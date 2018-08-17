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Минтранс разрешил перевозить детей в колясках в метро
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Минтранс разрешил перевозить детей в колясках в метро 

ТВ Центр 17 августа 2018
Фото: ТВ Центр
Министерство транспорта опубликовало новую редакцию правил пользования метрополитеном, говорится в документе, размещенном на портале regulation.gov.ru.
Из документа убрали пункт о запрете перевозить детей в колясках в метро. Прежняя редакция документа вызвала резкую критику в обществе. Инициативу не поддержала и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она сообщила, что такая норма будет подвергать опасности детей и нарушит права родителей.
В новом проекте правил сохранились запреты на запуск дронов в подземке, перевоз «зловонной ручной клади» и курение электронных сигарет. Также пассажирам по-прежнему запрещено бегать по эскалатору и прислоняться к дверям вагонов.
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