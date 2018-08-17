Минтранс разрешил перевозить детей в колясках в метро

Министерство транспорта опубликовало новую редакцию правил пользования метрополитеном, говорится в документе, размещенном на портале regulation.gov.ru.

Из документа убрали пункт о запрете перевозить детей в колясках в метро. Прежняя редакция документа вызвала резкую критику в обществе. Инициативу не поддержала и детский омбудсмен Анна Кузнецова . Она сообщила, что такая норма будет подвергать опасности детей и нарушит права родителей.

В новом проекте правил сохранились запреты на запуск дронов в подземке, перевоз «зловонной ручной клади» и курение электронных сигарет. Также пассажирам по-прежнему запрещено бегать по эскалатору и прислоняться к дверям вагонов.