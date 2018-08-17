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Подготовку ко Дню Малинового варенья провели в детском саду Василек
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Подготовку ко Дню Малинового варенья провели в детском саду Василек 

Администрация поселения Вороновское 17 августа 2018
Фото: архив
Тематическое занятие провели в дошкольной образовательной площадке «Василек» на базе комплекса «Школа №2073» 16 августа.
Под руководством педагога ребята сделали творческие работы. Они подготовили поделки с помощью бумаги, шариков и красок. Тематическое мероприятие приурочили ко Дню малинового варенья, отметили на официальной странице старшей группы «Капитошки» в социальных сетях. Ранее для ребят провели занятие для укрепления здоровья.
Кроме этого, педагоги образовательной площадки «Василек» создали дорожку из небольших платформ для массажа ступней у детей.
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