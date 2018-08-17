«Делай что угодно, главное — будь счастливым»

Второе лето подряд в ауле Эркен-Шахар в Карачаево-Черкесии работает бесплатный детский лагерь «Балапанлар» (в переводе с ногайского — «Птенчики»). Придумала и организовала его уроженка этих мест, журналист и переводчик Бэлла Шахмирза, помогают ей волонтеры из разных стран, расходы взяло на себя министерство по делам национальностей республики. А тому, что получилось в итоге, могут позавидовать дети и родители из любого города с богатыми педагогическими традициями.

Слет в Шахаре

Каждое утро автобус привозит в аульскую школу 127 детей из шести окрестных аулов. В лагерь принимают всех желающих, главное — успеть подать заявку, пока есть места. Первая 10-дневная смена уже завершилась, сейчас идет вторая. Всего этим летом «птенцами» побывали более 250 детей — в три раза больше, чем в прошлом году.

Официально лагерь называется Слет «Диалог и развитие», но это не описывает в полной мере то, что происходит в «свободном городе» (именно так переводится название аула Эркен-Шахар). Это становится понятно сразу, как только подойдешь к школе. Во дворе гоняют мяч юные футболисты, издалека доносится песня на французском языке, из окна лаборатории выглядывают химики в защитных очках, в коридоре школы притягивает взгляд свежерасписанная арка. Узнав, что приехали журналисты, местная новостная студия тут же начинает готовить экстренный выпуск новостей.

Дети разбиты на шесть отрядов по возрастам — от 6 до 16 лет. В каждом отряде по 2−3 вожатых, которые следят, чтобы «птенчики» не очень-то разрушали вверенную им школу.

Занятия в лагере идут сразу на 6 площадках, но расписание составлено так, чтобы дети за день успели не только получить полезные знания и навыки, но и порезвиться на свежем воздухе с друзьями. Пока одни плетут «ловцов снов», другие занимаются на спортплощадке, третьи изучают испанский язык или азы программирования.

С миру по нитке

— Мне всегда казалось важным менять жизнь — человека и общества в целом. Я работаю в социальных проектах еще со времен учебы в МГУ , — рассказывает автор и руководитель «Балапанлара» Бэлла Шахмирза. — Здесь, на моей родине, ничего не меняется десятилетиями. Но я хочу, чтобы такие проекты были и у нас в республике.

На слете работают преподаватели и тренеры из Челябинска, Москвы, Грозного, Майкопа, Нальчика, Франкфурта, Еревана, Мадрида, причем работают на волонтерских началах, а живут в доме матери Бэллы. Сама Бэлла последние четыре года живет и работает в Италии, но лето проводит в родном ауле.

— Проект давно вышел за рамки аульского лагеря, это международный слет. Если бы сама воочию не видела, никогда бы не поверила, что такое возможно, — рассказывает Айнара Джентемирова. Она уже второй раз прилетает из Франкфурта-на-Майне в отпуск на родину, чтобы помочь с организацией лагеря. Впрочем, Айнара обеспечивает работу сайта лагеря круглый год. — Я не одна такая, всем миром помогаем. Проект настолько здоровский, что каждому хочется внести вклад. Это не только воспоминания о веселом лете, но и большая польза для детей. Бэлла — невероятный человек, она может заразить своими идеями так, что ты будешь сутками пахать с горящими глазами. Не жалко тратить вечера и ночи для проекта.

Помощников у Бэллы и правда много.

— Кто-то оплатил выпуск наших календарей, буклетов и памяток, кто-то подарил проектор, кто-то — книги в библиотеку, — рассказывает она. — Это замечательно, чем больше спонсоров, тем лучше. Пусть это будет 10 или 50 спонсоров с небольшими суммами, чем один с большими деньгами, который станет диктовать нам условия. Я считаю, что мы должны как организация научиться зарабатывать деньги, чтобы ни от кого не зависеть.

Химия, испанский и жестовый

В одном из классов проводят научные опыты. Здесь облезлые полы, старые парты и плакаты времен социализма на стенах, но про интерьер быстро забываешь. Два десятка пар глаз, не отрываясь, следят, как в колбе смешиваются таинственные реагенты — из знакомого только бутылочка моющего средства. Коллективно решается серьезный вопрос, какой колер использовать — синий или красный. И вот кульминация: началась химическая реакция, из бутылки извергается вулкан цветной пены.

— Очень много газа выделяется, поэтому пена из тесной тары выплескивается, — объясняет мне 6-летний Исмель.

Кружок ведет Руслан Найманов , студент московского РГУ нефти и газа имени И. Губкина. Руслан из Карачаево-Черкесии, изучает физическую и коллоидную химию и уже второй год приобщает к таинствам научных экспериментов детей.

— Работать с детьми очень интересно, они более открыты, чем взрослые. Через 15 лет они все станут специалистами в разных областях и будут формировать мир, в котором мы живем, — убежден Руслан.

Вопрос к волонтерам и преподавателям: «Почему согласились работать бесплатно?» — отпадает очень быстро. Через пару часов ты сам готов участвовать во всем, что происходит вокруг.

По соседству с химлабораторией идет урок испанского языка. За несколько дней смены дети научились представляться и вести простой диалог на испанском, а сегодня разучивают четверостишья. Учит их Анна Новикова , она пишет диссертацию в Испании, а каникулы проводит в летней школе.

— По специальности я социолог, мне все это очень интересно, — рассказывает Анна. — В будущем планирую организовывать проекты для детей и работать с ними.

Помимо всего прочего, в «Балапанларе» реализуют инклюзивную программу. Сюда приводят детей, требующих особого внимания, таких как Марьяша с синдромом Дауна. Но узнать их среди других ребят практически невозможно. Опекает их Бэлла Аджиева. Она тоже родом из Эркен-Шахара, сейчас учится на дефектолога в педагогическом институте в Ставрополе. Бэлла ведет курсы русского жестового языка для всех участников летней школы. Чтобы дети знали, что это такое, и могли свободно общаться с глухими и слабослышащими. Возможно, эти занятия станут первыми шагами к развитию инклюзивного образования в Карачаево-Черкесии. Дефектологов здесь не то что не хватает, их попросту нет. Бэлла — одна из первых в республике специалистов в этой области.

Дисциплина веселью не помеха

Совершенно особая атмосфера царит в классе живописи. В толпе детей не сразу замечаешь преподавателя — Руслана Ларцева. Все, от самых младших до родителей, зовут его просто Русик. Он приезжает из Москвы уже второй год, и именно его дети ждали с особым нетерпением. Теперь виснут на нем гроздьями, машут ему со всех концов коридора. Класс живописи набит битком.

Вместе со своими учениками Руслан сделал сельской школе подарок — несколько дней кружок живописи расписывал серые стены, создав арку с жизнерадостным урбанистическим рисунком.

— Он уникальный человек, — рассказывает Бэлла Шахмирза. — Умеет быть своим. Но при этом он не теряет контроля. Если что-то сказал, все слушаются. Я пригласила его специально, чтобы наши волонтеры смотрели, как он работает с детьми, перенимали опыт.

Руслан сам вырос в интернате, о своем педагогическом таланте узнал в армии.

— Однажды один офицер пригласил меня домой — помочь приглядеть за детьми. Эти дети не отходили от меня два часа. Позже он сказал мне: «Руслан, у тебя дар общаться с детьми». После армии устроился волонтером в реабилитационный центр «Дети Марии» в Москве. В этом центре помогают детям из интернатов и детских домов раскрыть собственный потенциал. Сейчас работаю с детьми индивидуально, обучаю живописи, — рассказывает Руслан. — Для меня в работе с детьми нет ничего сложного. Надо держать определенную дистанцию. Если ребенок расшалился или сделал что-то непозволительное, я серьезно смотрю на него и говорю: «Если ты еще раз так сделаешь, поверь, я не буду с тобой разговаривать». Все. Это действует.

При кажущейся простоте и неформальности общения с дисциплиной на слете строго: два нарушения — и больше ребенок в лагерь не вернется. Другое дело, что ни один хулиган не захочет его покидать.

В летнем лагере, конечно, невозможно дать фундаментальные знания. Но задача у организаторов другая — показать детям, что мир огромный, вдохновить, раскрыть потенциал. Это и есть самое главное — открытое общение людей разного возраста, из разных уголков планеты, с разными взглядами на мир. Такой подход помогает лучше понять и себя самих, тем эффективней занятия, на которых детей знакомят с ногайской, кавказской и в целом российской культурой и историей.

Школа волонтеров

— У нас растут очень умные дети, талантливые. Хочется, чтобы у них была возможность сделать свой осознанный выбор. Не важно, чем будут заниматься, главное, чтобы это увлекало, делало счастливым, — объясняет концепцию лагеря Бэлла. — И мы показываем это не только детям, но и волонтерам и родителям.

Вожатые в «Балапанларе» — это старшеклассники и студенты от 16 лет, причем шестеро учатся в этой самой школе. Их начали обучать еще до открытия лагеря: проводили тренинги, квесты, обучение продолжается и сейчас. Ребят учат азам конфликтологии, развивают коммуникативные навыки, помогают составлять резюме.

Одиннадцатиклассница Инара, вожатая 3-го отряда, как и все ее коллеги, занята со своими 10-летними подопечными целый день: играет с ними, водит на занятия, помогает, следит за порядком в столовой. Планирует следующее лето заниматься тем же самым, несмотря на предстоящие ЕГЭ и вступительные испытания в вуз.

— Это лучшее лето в моей жизни! Обязательно вернусь в следующем году и снова буду вожатой!

По словам Бэллы, волонтеры работают целый день, домой возвращаются усталые и голодные, но никто не жалеет, что пришел в лагерь. Некоторые даже отказались от поездки на море, лишь бы не уезжать из аула, в котором вдруг стало так интересно.

Дух импровизации

Начинающий режиссер Андрей Демченко и его помощница Мария Савюк-Новак приехали из Москвы, чтобы заниматься с вожатыми, снять с ними короткий, 3−5 минутный фильм. Но, заразившись атмосферой, царящей в лагере, открыли киностудию уже для детей. Детвора в полном восторге изучает профессиональную аппаратуру и снимает фильм.

Все по-настоящему: придумали сюжет, написали сценарий, сделали раскадровку. Изначально предполагалось, что это будет короткометражка. Но потом история стала обрастать деталями, и теперь уже получается получасовой фильм о дружбе, любви и трудностях, которые поджидают новичка в школе.

Руководители студии переживают, что не успеют смонтировать фильм до конца смены, но «урезать» картину не хотят.

— Нельзя обрывать детям крылья, они же придумали такой глубокий интересный сюжет и горят идеей!

В «Балапанларе» вообще многое идет не по плану. Все импровизируют, никто не ограничивается одним делом. Химик Руслан учит играть на гитаре и клавишных инструментах. Армине Саргсян, приехавшая из Еревана обучать волонтеров навыкам делового общения, знакомит всех желающих с армянским языком и культурой.

Эльза, которая привела в лагерь своего сына, теперь ведет здесь танцевальный кружок для детей и взрослых. Сегодня учит всех желающих латиноамериканским танцам. Едва зазвучало зажигательное латино, в класс стали заглядывать любопытные. И вот уже рядом танцуют прожившая некоторое время на Кубе Армине, Анна из Испании и школьница из Эркен-Шахара Инара.

Занятие по валянию войлока вдруг превратилось в создание огромного панно из овечьей шерсти, к которому приложил руку чуть ли не весь слет. Кстати, учить «птенцов» традиционному ногайскому ремеслу предложила мама одного из школьников. У Камиллы Баисовой своя мастерская в Икон-Халке, и для мастер-класса она привезла оттуда несколько тюков шерсти. А еще огромный чайник с ногайским молочным чаем и теплый домашний хлеб. Еще две мамы после обеда придут печь печенье из злаков и сухофруктов и научат рецепту всех желающих.

Требуется поддержка

Мамы, кажется, решили показать, что такое кавказское гостеприимство, — каждый день приносят хычины, либже, бешбармак или другие национальные вкусности.

Бэлла считает очень важным научить родителей поддерживать своих детей, не пресекать их начинания, какими бы необычными они ни были. Поэтому в лагере придумали образовательную программу и для родителей. Во второй половине дня взрослые обсуждают «родительские» темы со специалистами.

На личные сбережения, которые Бэлла потратила на лагерь, она могла бы купить себе путевку на Мальдивы. Но в родном ауле ей интересней, чем на курорте. Поэтому в следующем году «Балапанлар» снова откроет двери для детей. Бэлла уже строит планы:

— Следующий краудфандинг будет направлен на покупку какого-нибудь старого дома, чтобы размещать приезжих преподавателей. Хочу, чтобы приезжали дети из разных регионов, и расселять их в местных семьях. Чтобы моя команда выезжала в другие регионы запускать подобные проекты. В планах масштабирование проекта: сделать круглогодичные программы, тренинги эффективности, обучение. Планов много, я пытаюсь держать себя в узде, чтобы не распыляться.