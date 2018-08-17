В эвакуированный из-за инфекции лагерь «Чайка» под Сысертью вернулись дети

В эвакуированный лагерь «Чайка» под Сысертью, где в начале четвёртой смены отравились несколько школьников, сегодня, 17 августа, вернули детей.

Как сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, было проведено обеззараживание территории, и Роспотребнадзор разрешил возобновить смену.

— В пятницу, 17 августа, 129 детей вернулись в детский оздоровительный лагерь «Чайка» для отдыха на 16 дней. Остальным родителям, кто отказался от путёвок, возмещаются денежные средства с перерасчётом за фактически проведённые детьми дни в лагере, — сообщили в департаменте.

Известно, что одновременно в одной смене в лагере могут находиться 150 человек.

Ранее сообщалось, что заразить детей могла мойщица посуды — у женщины нашли норовирус. Сейчас она отстранена от работы. По информации прокуратуры, инфекция подтверждена у шести детей разного возраста.

Также этим летом в лагере под Кушвой отравились более 60 человек. Ещё один лагерь закрыли приставы, потому что детей там кормили фастфудом.