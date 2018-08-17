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Молодые костромские отцы вышли на защиту детей
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Молодые костромские отцы вышли на защиту детей 

k1news.ru 17 августа 2018
Фото: k1news.ru
В Костроме подвели первые итоги акции «Отцовский патруль», к которой присоединились активные папы города, сообщает городская администрация. Задача этих современных супергероев — отвести опасность от детей, живущих в городе. Они проводят рейды и ищут источники опасности для молодого поколения костромичей. Это открытые подвалы и чердаки, заброшенные здания, сломанные конструкции, спортивное игровое оборудование. Подобные рейды этим летом прошли в Заволжье, и там «Отцовский патруль» насчитал 11 нарушений.
Например, рядом с одной из детских площадок шли ремонтные работы, но территорию не огородили. В сквере обнаружены лестницы в аварийном состоянии, также имеют место несанкционированные свалки.
Вся информация передана в комитет городского хозяйства.
Членства в «Отцовском патруле» нет, к нему может присоединиться каждый желающий в любой момент. Если вы хотите сделать город безопасным для вашего ребенка, то вашего звонка ждут по телефонам: 8-953-642-63-30 и 8-996-930-98-55. Можно присылать и фотографии опасных объектов с указанием их адреса.
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