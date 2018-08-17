День дружбы и подарков прошел в одном из дошкольных учреждений Отрадного

День дружбы и подарков прошел на днях в дошкольных группах одного из детских садов школы № 950. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-В дошкольном возрасте развиваются навыки общения со сверстниками, социальный интеллект, формируются умения совместной деятельности. Наиболее естественной формой воспитания этих качеств является игра, а положительные чувства к сверстникам можно выразить изобразительными средствами, — пояснили в администрации школы.

Так, в рамках тематического дети сыграли в подвижные игры «Мы — дружные ребята», а также создали красочные аппликации для друзей. (ип)