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День дружбы и подарков прошел в одном из дошкольных учреждений Отрадного
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День дружбы и подарков прошел в одном из дошкольных учреждений Отрадного 

Управа района Отрадное 17 августа 2018
Фото: Управа района Отрадное
День дружбы и подарков прошел на днях в дошкольных группах одного из детских садов школы № 950. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-В дошкольном возрасте развиваются навыки общения со сверстниками, социальный интеллект, формируются умения совместной деятельности. Наиболее естественной формой воспитания этих качеств является игра, а положительные чувства к сверстникам можно выразить изобразительными средствами, — пояснили в администрации школы.
Так, в рамках тематического дети сыграли в подвижные игры «Мы — дружные ребята», а также создали красочные аппликации для друзей. (ип)
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