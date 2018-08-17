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Роддом № 25 отметил свое 60-летие
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Роддом № 25 отметил свое 60-летие 

Вестник района Гагаринский 17 августа 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Родильный дом № 25, который расположен в Гагаринском районе ЮЗАО, отпраздновал свой юбилей. За все 60 лет труда одного из самых лучших мед.учреждений города на свет появилось приблизительно 400 000 детей.
Филиал «Родильный дом № 25» ГКБ № 1 снабжен самым лучшем оборудованием и в состоянии оказать высококвалифицированную медицинскую помощь при гинекологических заболеваниях и гарантировать благоприятный исход введения беременности и родов. Всем беременным, роженицам, новорожденным и гинекологическим больным обеспечивают необходимый уход, лечение и обследование. С применением современных перинатальных технологий одним из первых в столице стал работать роддом № 25. Здесь задействованы совместное пребывание матери и ребенка, ранее
прикладывание ребенка к груди, отказ от сосок и пустышек, докорма, кормление только грудным молоком, ранняя выписка из стационара. Заместителем главного врача ГКБ № 1 по акушерству и гинекологии, а также руководителем роддома является Марина Оленева. В 2016 году она получила благодарность от Президента Российской Федерации В. В. Путина за заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Вестник района Гагаринский: последние новости
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