Роддом № 25 отметил свое 60-летие

Родильный дом № 25, который расположен в Гагаринском районе ЮЗАО, отпраздновал свой юбилей. За все 60 лет труда одного из самых лучших мед.учреждений города на свет появилось приблизительно 400 000 детей.

Филиал «Родильный дом № 25» ГКБ № 1 снабжен самым лучшем оборудованием и в состоянии оказать высококвалифицированную медицинскую помощь при гинекологических заболеваниях и гарантировать благоприятный исход введения беременности и родов. Всем беременным, роженицам, новорожденным и гинекологическим больным обеспечивают необходимый уход, лечение и обследование. С применением современных перинатальных технологий одним из первых в столице стал работать роддом № 25. Здесь задействованы совместное пребывание матери и ребенка, ранее