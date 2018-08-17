О лекарственных растениях побеседовали дошкольники в районе Люблино

Познавательное занятие «Лесная аптека» состоялось в дошкольном отделении «Надежда» школы № 2092 имени Кожедуба в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Дети узнали о многих лекарственных растениях, которые встречаются в природе, растут на дачах. Со старшими детьми прошли по территории дошкольного подразделения и обнаружили настоящую лесную аптеку. На участках растут ромашка, цикорий, пижма, тысячелистник, подорожник и другие растения. Дети рассмотрели растения, узнали об их полезных свойствах. Малыши «лечили» зайчика подорожником. Старшие дети с удовольствием попробовали полезные травяные чаи из мяты и мелиссы, — пояснил сотрудник дошкольного отделения.

Напомним, что дошкольное отделение «Надежда» находится по адресу улица Маршала Кожедуба, дом 6, корпус 2. (ис)