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О лекарственных растениях побеседовали дошкольники в районе Люблино
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О лекарственных растениях побеседовали дошкольники в районе Люблино 

Управа района Люблино 17 августа 2018
Фото: Управа района Люблино
Познавательное занятие «Лесная аптека» состоялось в дошкольном отделении «Надежда» школы № 2092 имени Кожедуба в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Дети узнали о многих лекарственных растениях, которые встречаются в природе, растут на дачах. Со старшими детьми прошли по территории дошкольного подразделения и обнаружили настоящую лесную аптеку. На участках растут ромашка, цикорий, пижма, тысячелистник, подорожник и другие растения. Дети рассмотрели растения, узнали об их полезных свойствах. Малыши «лечили» зайчика подорожником. Старшие дети с удовольствием попробовали полезные травяные чаи из мяты и мелиссы, — пояснил сотрудник дошкольного отделения.
Напомним, что дошкольное отделение «Надежда» находится по адресу улица Маршала Кожедуба, дом 6, корпус 2. (ис)
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