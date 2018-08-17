Чайка вернул артековцам колыбельную

Генпрокурор России Юрий Чайка побывал в международном детском центре «Артек» и пообщался с участниками программы «Юный правозащитник». Чайка напомнил ребятам об одном из забытых ритуалов «Артека» середины XX века — тогда каждый вечер исполнялась колыбельная, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского центра.

Генпрокурор зачитал слова колыбельной и «вернул „Артеку“ одну из его традиций», отмечается в сообщении.

Чайка был поражен, как изменился «Артек» в последние годы, и отметил колоссальную разницу между тем, что видел в 1962 году, когда и сам был артековцем, и тем, что сделано в настоящее время. Помимо условий проживания изменилась и вовлеченность детей в активную жизнь, причем не только страны, но и лагеря, подчеркнул генпрокурор.

Он также рассказал детям о прокурорской работе и отметил, что она очень интересна — особенно когда виден результат, когда восстанавливаются нарушенные права граждан.