Воробьев проверил капремонт в детской поликлинике Луховиц

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил результат работ по капитальному ремонту детской поликлиники в подмосковных Луховицах, передает в пятницу корреспондент РИАМО

В пятницу Воробьев приехал в городской округ Луховицы. Губернатор поздравил сотрудников Луховицкого авиационного завода имени Воронина — филиала АО «РСК „МиГ“ с 65-летием предприятия, а также вручил награды лучшим работникам. Во время посещения детской поликлиники Воробьев обратился к медикам.

»Хочу вас поблагодарить за то, что вы есть, за вашу работу, за то, что у нас в, казалось бы, отдаленной территории тема здравоохранения не фонит, не беспокоит, потому что вы есть, врачи, оборудование. Мы со своей стороны будем о вас заботиться, так же как и вы заботитесь о пациентах», — сказал Воробьев сотрудникам поликлиники.

Детская поликлиника ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» мощностью 300 посещений в смену была построена в 2004 году по индивидуальному проекту. Она охватывает восемь педиатрических участков со средней численностью прикрепленного детского населения 910 человек на участке. Поликлиника полностью укомплектована врачами-педиатрами.

Первый капитальный ремонт в медучреждении провели в 2013 году. В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» в 2016-2017 годах в поликлинике провели капитальный ремонт инженерной системы и кровли. В 2017-2018 годах в детской поликлинике проведен ремонт помещения под аппарат МРТ. Также прошли общестроительные работы, устройство вентиляции и кондиционирования, заземления, ремонт инженерных систем. Работы завершились в мае 2018 года.

В 2014 году детская поликлиника в Луховицах заняла первое место в конкурсе «Лучшая детская поликлиника Московской области». По результатам конкурса медучреждение получило новое оборудование — диагностическую ультразвуковую систему Philips. В 2016 году Луховицкая детская поликлиника заняла первое место среди детских поликлиник Подмосковья в номинации «Доступная среда». В медучреждении были установлены таблицы Брайля, инфомат для слабослышащих и слабовидящих пациентов, бегущая строка, туалеты для маломобильных групп оборудовали поручнями, установили маршрутизаторы для слабовидящих, пандусы, лифт.

В детской поликлинике Луховиц работают два заслуженных врача-педиатра Российской Федерации, а также два заслуженных работника здравоохранения Московской области. Помимо этого, врачи детской поликлиники в разные годы участвовали в областном конкурсе «Лучший по профессии».

В поликлинике работает дневной стационар по профилю «Педиатрия» на пять коек в смену. С 2014 года на базе детской поликлиники открыт консультативно-диагностический центр для детей. Кроме того, с 2015 года в детской поликлинике организована работа кабинета «Справка в один шаг». Создание кабинета неотложной помощи позволило разграничить потоки пациентов.

В 2015 году в соответствии с новыми стандартами была изменена работа регистратуры детской поликлиники: медицинскую документацию пациента стали вести в электронном виде, амбулаторные карты переместили в картохранилище, открыли сall-центр, организовали посты администраторов. Также к требованиям стандарта были приведены холлы: на каждом этаже здания разместили мониторы для трансляции мультфильмов и видеороликов о ЗОЖ, поставили урны, оформили зоны отдыха для пациентов, расставили мягкую мебель для ожидания, открыли буфет для посетителей. В здании поликлиники также открыт аптечный пункт для обеспечения лекарствами льготников.

В 2018 году в детскую поликлинику Луховиц привлекли на работу двух участковых врачей-педиатров, что превысило целевой показатель. За период с 2016 по 2017 год для двух врачей детской поликлиники глава городского округа Луховицы выделил служебные квартиры. Также два врача-педиатра участвуют в программе «Земский доктор» и один — в подпрограмме «Социальная ипотека» программы «Жилище».

В 2016-2017 годах в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» детская поликлиника в Луховицах получила новое оборудование. В 2018 году здесь продолжают реализацию проекта «Новый менеджмент поликлиники», в рамках которого предполагается создание поста медицинских сестер, холл-менеджеров, вывод медсестер из кабинетов врачей в холлы, организация работы педиатров по обслуживанию вызовов на дому вахтовым методом.

Всего в медучреждениях Луховиц обслуживаются около 48 тысяч взрослых и 11,5 тысяч детей.