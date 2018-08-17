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В подмосковном Клину полицейские и общественники провели акцию «Маленький пешеход, стань заметнее»
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В подмосковном Клину полицейские и общественники провели акцию «Маленький пешеход, стань заметнее» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 17 августа 2018
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.о. Клин на детских игровых площадках во дворах многоэтажных домов провели с детьми и их родителями профилактические беседы.
Цель мероприятия — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период. Полицейские рассказали ребятам о том, что во время летних каникул нужно помнить о соблюдении правил дорожного движения, правил безопасности при езде на велосипедах и использовании в темное время суток светоотражающих элементов. Вместе с сотрудниками полиции дети вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге и дорожные знаки. В игровой форме обсудили, как следует переходить дорогу, как должен себя вести пешеход на пешеходном переходе. Во время мероприятия юные участники дорожного движения с большим вниманием слушали стражей правопорядка и задали интересующие их вопросы.
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