В подмосковном Клину полицейские и общественники провели акцию «Маленький пешеход, стань заметнее»

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.о. Клин на детских игровых площадках во дворах многоэтажных домов провели с детьми и их родителями профилактические беседы.

Цель мероприятия — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период. Полицейские рассказали ребятам о том, что во время летних каникул нужно помнить о соблюдении правил дорожного движения, правил безопасности при езде на велосипедах и использовании в темное время суток светоотражающих элементов. Вместе с сотрудниками полиции дети вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге и дорожные знаки. В игровой форме обсудили, как следует переходить дорогу, как должен себя вести пешеход на пешеходном переходе. Во время мероприятия юные участники дорожного движения с большим вниманием слушали стражей правопорядка и задали интересующие их вопросы.