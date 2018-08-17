Жители Черемушек помогут подготовиться к школе малообеспеченным семьям

В столице 23 августа стартует общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» по передаче детям из малоимущих семей, детям-инвалидам одежды, обуви, канцелярских товаров, школьно-письменных принадлежностей, развивающих игр и другой помощи.

Помочь малообеспеченным семьям в Черемушках можно будет до 31 августа в Территориальном центре социального обслуживая «Зюзино», филиал Черемушки, на улице Наметкина, дом 9, с 9:00 до 17:00, в кабинете № 12. Также в Черемушках будет размещен стационарный пункт приема помощи, который откроется у станции метро «Новые Черемушки», на улице Гарибальди, дом 23, 27 августа с 10:00 до 18:00. Телефоны для справок: 8 (495) 331-58-39, 8 (499) 128-00-47.

Главной же окружной площадкой мероприятия станет центр культуры и искусства «Меридиан». Акция проводится ежегодно и вся собранная одежда, школьные и канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь, ранцы, рюкзаки, сумки, детские игрушки будут переданы детям, нуждающимся в помощи. Мероприятие начнется в 12:00, поучаствовать в нем приглашают всех неравнодушных москвичей. Горожане могут принести детскую одежду и обувь, школьную и спортивную форму, учебную литературу, школьные принадлежности, развивающие игры, компьютеры и другие товары для учебы.