Активные игры провели для дошкольников из Кузьминок

В учебном корпусе № 4 ГБОУ «Школа № 825» района Кузьминки прошло сразу несколько мероприятий. Экологический досуг " В гостях у феи Природы» еще раз напомнил детям, как надо беречь и охранять нашу природу.

А также все ребята приняли участие в спортивном мероприятии «Я, спорт, лето». Детей младшего возраста очень заинтересовала игра «Цвет и формы» по методике Марии Монтессори.

Проведенные мероприятия вызвали у детей много положительных эмоций, желание оберегать окружающий мир и заниматься спортом. (ис)