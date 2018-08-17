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Активные игры провели для дошкольников из Кузьминок
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Активные игры провели для дошкольников из Кузьминок 

Управа района Кузьминки 17 августа 2018
Фото: Управа района Кузьминки
В учебном корпусе № 4 ГБОУ «Школа № 825» района Кузьминки прошло сразу несколько мероприятий. Экологический досуг " В гостях у феи Природы» еще раз напомнил детям, как надо беречь и охранять нашу природу.
А также все ребята приняли участие в спортивном мероприятии «Я, спорт, лето». Детей младшего возраста очень заинтересовала игра «Цвет и формы» по методике Марии Монтессори.
Проведенные мероприятия вызвали у детей много положительных эмоций, желание оберегать окружающий мир и заниматься спортом. (ис)
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