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Детям из района Аэропорт рассказали о вредных зависимостях
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Детям из района Аэропорт рассказали о вредных зависимостях 

Управа района Аэропорт города Москвы 17 августа 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Профилактическую беседу о зависимостях провели со школьниками, отдыхающими в центре социальной помощи семье и детям в Песчаном переулке. Мероприятия прошло в рамках «Московской смены».
¬ — Наши специалисты подготовили лекцию на тему: «Компьютерная и интернет-зависимость». На вопросы школьников ответили сотрудники Центра профилактики зависимого поведения, — поделился один из педагогов.
В ходе мероприятия с детьми была проведена интерактивная беседа и ряд упражнений.
По окончании школьники получили конкретные рекомендации. (ео)
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