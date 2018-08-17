Детям из района Аэропорт рассказали о вредных зависимостях

Профилактическую беседу о зависимостях провели со школьниками, отдыхающими в центре социальной помощи семье и детям в Песчаном переулке. Мероприятия прошло в рамках «Московской смены».

¬ — Наши специалисты подготовили лекцию на тему: «Компьютерная и интернет-зависимость». На вопросы школьников ответили сотрудники Центра профилактики зависимого поведения, — поделился один из педагогов.

В ходе мероприятия с детьми была проведена интерактивная беседа и ряд упражнений.

По окончании школьники получили конкретные рекомендации. (ео)