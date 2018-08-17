Костромских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправят в «Лаборатории успеха»

Кострома выиграла грант на создание «Лабораторий успеха». Она направлена на поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает городская администрация. Проект победил в номинации «содействие продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом».

В первом этапе конкурса приняли участие 135 заявок из 52 субъектов страны. Наш проект носит название «Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное и каникулярное время „Слагаемые успеха“.

На его реализацию выделят более 1 миллиона 330 тысяч рублей. Участниками проекта станут более 100 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. С апреля 2019 года по сентябрь 2020 года специалисты создадут условия для того, чтобы изменить модели поведения подростков. Их включат в социально полезную деятельность и создадут для каждого „ситуацию успеха“.

Ребята станут участниками мероприятий по сохранению культурно-исторического наследия малой Родины, примут участие в благоустройстве городских территорий, пропаганде социально-позитивного поведения.

Их наставниками станут сотрудники органов системы профилактики, представители общественных организаций.