Дети Южнопортового превратятся в веселых затейников

Досуговое мероприятие «Веселые затейники» пройдет в пятницу, 17 августа, на территории Центра социальной помощи семье и детям района Южнопортовый. Об этом рассказала PR-специалист учреждения Наталья Келиматова

— Мероприятие, состоящее из подвижных игр на свежем воздухе, направлено на укрепление детского организма, развитие координации движений, поднятие настроения и обучение работы в команде. Ориентировочное количество участников — 30 человек, — уточнила Келиматова.

Начало в 16.30 по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 19, корпус 1. (еп)