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Дети Южнопортового превратятся в веселых затейников
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Дети Южнопортового превратятся в веселых затейников 

Управа Южнопортового района 17 августа 2018
Фото: Управа Южнопортового района
Досуговое мероприятие «Веселые затейники» пройдет в пятницу, 17 августа, на территории Центра социальной помощи семье и детям района Южнопортовый. Об этом рассказала PR-специалист учреждения Наталья Келиматова.
— Мероприятие, состоящее из подвижных игр на свежем воздухе, направлено на укрепление детского организма, развитие координации движений, поднятие настроения и обучение работы в команде. Ориентировочное количество участников — 30 человек, — уточнила Келиматова.
Начало в 16.30 по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 19, корпус 1. (еп)
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