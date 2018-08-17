Власти Новгородской области намерены ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 августа. / ТАСС /. Министерство образования Новгородской области планирует к 2021 году создать порядка 500 мест в детских садах для детей из ясельных групп. Потребность в местах будет покрыта за счет строительства в регионе пяти дошкольных образовательных учреждений, сообщил ТАСС министр образования Новгородской области Павел Татаренко

"Потребность в местах в ясельных группах в Великом Новгороде составляет порядка 400-500 человек и плюс еще 22 человека в Окуловском районе. Предварительно, до 2021 года мы эту потребность закрываем, так как планируем строить пять садов: три в Великом Новгороде и два в Окуловском и Батецком районе. Они будут рассчитаны как на ясельные, так и на старшие группы", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в целом новые образовательные учреждения рассчитаны на 770 мест, из них 385 отведены под ясельные группы.

"В Великом Новгороде обозначены три точки, где будет проходить постройка садов по 190 мест. Это самые густонаселенные районы: «Ивушки», «Псковский» и «Северный», — отметил Татаренко, уточнив, что сейчас по большинству детских садов идет процесс привязки проекта к месту. Министр также добавил, что в областном центре есть предприниматели, которые рассказывали властям о намерениях открыть частные детские сады. «Мы, как государственные органы власти, готовы оказать помощь, связанную с лицензированием, методологическую поддержку, также мы рассматриваем возможности субсидий конкретно для детей и родителей в частных садах», — добавил он.

По информации регионального министерства образования, на строительство пяти новых детских садов область получила федеральные средства в размере 456 млн рублей, также будут привлекаться средства из областного бюджета. Всего в регионе уже работают 190 детских садов.